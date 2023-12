Parigi 2024, Olga Kharlan: “Decisione vergognosa consentire ai russi di gareggiare”

La schermitrice ucraina Olga Kharlan, protagonista di un caso diplomatico ai Mondiali per non aver stretto la mano in pedana all’avversaria russa Smirnova, si schiera contro la partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi del 2024 a Parigi. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso venerdì scorso di consentire agli atleti russi e bielorussi, senza squadre, di gareggiare a Parigi come “neutrali”. “Oltre 370 atleti ucraini sono stati uccisi. Nove città ucraine sono state completamente distrutte dagli invasori russi – ha scritto -. I russi hanno colpito scuole, asili nido, teatri, e case popolari. Sapendo ciò, il Cio ha deciso di consentire agli atleti russi coinvolti nella guerra di partecipare ai Giochi Olimpici in modo neutrale. Purtroppo la cosa non mi sorprende, ma mi fa arrabbiare. Faremo tutto il possibile per garantire che sia gli atleti che il comitato olimpico nazionale e gli altri paesi si uniscano per ribaltare questa vergognosa decisione”. Kharlan è stata medaglia d’oro nella sciabola a squadre a Pechino nel 2008 e argento a Rio de Janeiro nel 2016.