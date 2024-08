Parigi 2024 nuoto, Deplano in finale nei 50 stile col personale. Promosso Razzetti nei 200 misti

Leonardo Deplano stacca il pass per la finale dei 50 stile libero uomini alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma domani alle 20:30. Una prestazione di spessore per l’azzurro che fa registrare il terzo tempo di qualificazione a 21.50 e il nuovo personale a distanza di due anni dal 21.60 siglato a Roma 2022 per l’argento continentale. “Prestazione bellissima – le sue parole – Stavo in acqua molto bene. Ho cercato di stare più alto sulle frequenze delle gambe, fare attenzione a essere un po’ più disteso con le braccia in fase di partenza e anche di nuotata. È venuto fuori un gran tempo. Domani sarò nelle corsie centrali, avrò gli occhi puntati su di me. Sicuramente un qualcosa che non avrei immaginato. È un po’ un sogno ritrovarsi in questa posizione. Ora voglio dare il meglio di me e godermi questo momento”. Davanti a lui, in 21.38, solamente il britannico Benjamin Proud e l’australiano Cameron McEvoy in 21″38. Qualificati anche il nuotatore delle Isole Cayman Jordan Crooks (21.54), lo statunitense e campione olimpico uscente Caeleb Dressel (21.58), il francese Maxime Grousset (21.60), l’ellenico Kristian Gkolomeev (21.62) e l’altro ‘padrone di casa’ Florent Manaudou (21.64).

Niente da fare invece per Lorenzo Zazzeri, che nella prima semifinale nuota in in 21.83, dodicesimo tempo complessivo. “Nuotata un pochino più sporca rispetto a stamani – le parole del 29enne – Nel riscaldamento sentivo che purtroppo non avevo smaltito le scorie del 21″6 di questa mattina. In finale ci voleva precisamente il mio 21″64. Non era facile per me perché si tratta di nuotare sui miei massimi livelli. Sono contento di uscire da questa Olimpiade con un personal best nei 50 che non nuotavo da prima della mia pausa per problemi di salute di un anno e mezzo fa. È un segnale positivo. Almeno uno è entrato in finale. Leonardo ha fatto un gran tempo e credo se riuscirà a ripeterlo domani potrebbe giocarsi qualcosa di importante. Lui è un po’ un’artista perché non si sa mai la prestazione che può tirare fuori. Ci si può aspettare di tutto da Leonardo”.

Promosso anche Alberto Razzetti che accede alla finale dei 200 misti uomini. Nella prima semifinale il bronzo mondiale di Doha stampa il settimo tempo complessivo (1:57.10) con un ottimo 33.45 nella frazione a rana e si regala il biglietto per l’ultimo atto in programma domani, venerdì 2 agosto alle 20:43. Miglior crono per Leon Marchand, già tre volte oro a Parigi nei 400 misti, 200 rana e 200 farfalla, che chiude in 1:56.31. Qualificati anche Carson Foster (Usa) in 1:56.37, il britannico Scott Duncan (1:56.49), il cinese Wang Shun (1:56.54), il giapponese Seto Daiya (1:56.59), l’altro britannico Dean Tom (1:56.92) e il canadese Knox Finlay (1:57.76). Con loro anche Razzetti, che si concede quindi la terza finale individuale in un’edizione olimpica.