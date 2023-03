Parigi 2024, il Ministro dello Sport francese: “Su atleti russi e bielorussi decide il Cio”

Tiene banco la questione legata alla riammissione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali con bandiera neutrale. Il Cio nelle scorse ore ha proceduto a tale riammissione, scaturendo delle polemiche anche in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo gli interventi dei diversi esponenti dei governi di tutto il mondo, anche il Ministro dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera.

Queste le parole del Ministro dello Sport: “Le raccomandazioni stilate dal Cio per consentire il ritorno alle competizioni sportive degli atleti russi e bielorussi sono un passo che non inficia in alcun modo ciò che faremo. E’ il Cio che stabilisce le condizioni per la partecipazione degli atleti olimpici e paralimpici. D’altronde è ovvio che il capo di Stato del Paese ospitante avrà una voce che sarà ascoltata in questa riflessione che il Cio porterà avanti. Qualora alla fine gli atleti russi e bielorussi fossero ammessi ai Giochi di Parigi gareggerebbero comunque sotto un rigido regime di neutralità, senza bandiera nè inno“.