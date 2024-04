Parigi 2024, Mélanie Berger-Volle porterà la torcia olimpica: l’ex partigiana ha 102 anni

Sarà Mélanie Berger-Volle, un’ex partigiana di 102 anni, a portare la torcia olimpica in occasione dei Giochi di Parigi 2024. La donna si è detta un po’ preoccupata dal peso della torcia, ma ha accettato con felicità l’invito e si è mostrata ottimista, anche perché fino a poco fa camminava un’ora al giorno ed ha una grande passione per lo sport. Berger-Volle è inoltre la nonna della ginnasta Emilie, che partecipò alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ed ha rimarcato di essere “contro ogni forma di dittatura“, sottolineando poi come i Giochi siano “un momento formidabile per conoscere altri esseri umani“.

Nata nel lontano 1921, Melanie contribuirà dunque alla staffetta della torcia olimpica, accesa il 16 aprile in Grecia (a Olimpia) e in arrivo in Francia, a Marsiglia, l’8 maggio per poi attraversare l’intero paese e arrivare nella capitale Parigi. C’è grande attesa anche per le parole del presidente della Francia, Emmanuel Macron, che verrà intervistato lunedì su BFMTV e radio RMC e si soffermerà sull’eredità delle Olimpiadi in Francia, a 100 anni dall’ultima edizione, ma anche sulle “sfide logistiche e di sicurezza, le attese e gli auspici dei francesi, le chance di medaglie e le sfide sportive per i nostri atleti”, si legge in una nota.