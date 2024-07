Parigi 2024, Lyles sfida Jacobs: “Più c’è folla e più è probabile che vinca io”

Noah Lyles punta all’oro della velocità e non ha alcuna intenzione di nascondere le proprie ambizione. In una conferenza stampa a Parigi, l’atleta americano ha ufficialmente aperto la caccia al titolo di Marcell Jacobs. Tre anni fa, a Tokyo, lui conquistò un bronzo. “Posso finalmente dire che è grandioso essere qui, essere fuori dalla depressione; oggi posso dire di guardare a Tokyo e dire che sarà diverso questa volta, non vedo l’ora di dimostrarlo”. Sarà al via nei 100m, 200m e 4x100m ed è reduce dal personal best di 9.81 nella tappa di Diamond League di dieci giorni fa. “Sono seguito da tre terapisti: uno per tutti i giorni, uno sportivo e uno specializzato nel dolore. In molti sottolineano la mia arroganza, ma fa parte delle opinioni. Chi mi conosce sa che la maggior parte delle volte nella mia vita ho incontrato persone che dicevano non ce l’avrei fatta, per poi ottenere quasi tutto ciò che mi prefiggevo”.

Il classe 1997 ama le sfide. “Sto per affrontare gente che ha registrato record, altri che sono campioni del mondo, tanti pensano io non possa vincere: io chiedo solo di mettermi dentro la gabbia del leone, ho già dimostrato di poter risalire e di mettere alle spalle i momenti peggiori. Ho iniziato a sentirmi a mio agio nel disagio, a ricercarlo, e più c’è folla più è probabile che io vinca e dia il meglio di me. A Tokyo non è stato così e guarda caso non è andata bene”.