Parigi 2024, l’azzurra Mesiano a LaPresse: “Io ho combattuto contro Khelif, mascolina ma donna”

La pugile azzurra Alessia Mesiano, eliminata dall’irlandese Kellie Harrington agli ottavi di finale della categoria fino a 60 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, è intervenuta ai taccuini di a LaPresse parlando di Imane Khelif, l’atleta algerina con i livelli di testosterone alti che ieri ha eliminato la pugile italiana Angela Carini, ritiratasi dall’incontro dopo 46 secondi: “Imane Khelif? Io non mi posso esprimere più di tanto perché non sono medico. Se il Cio e la commissione medica hanno dichiarato che effettivamente è donna, se ritengono così, effettivamente è così. Più di loro chi lo può sapere? Io ci ho combattuto in un torneo nel 2021, un match -60kg a Debrecen in Ungheria. È un’avversaria forte, è brava, ma non da dire che è imbattibile. Insomma, la Harrington per esempio l’ha battuta a Tokyo 2020. Ci sono avversarie più forti”.

“Khelif è brava, è forte come atleta ma ci sono ragazze più brave di lei. Mi sembra una donna a tutti gli effetti. In base agli ormoni e ai valori, io mi adeguo a quello che mi dicono di fare e nel caso ci combatto. E’ un po’ mascolina, ma ce ne sono tante. Se Angela (Carini, ndr) ha deciso di non combattere e si è ritirata va accettata la sua decisione. Cosa avrei fatto io? Io ci ho combattuto, non mi sono ritirata, anche se mi sembrava mascolina. Lei si è sentita di fare questo e va bene così”, ha aggiunto la boxeur di Latina.

Mesiano poi conclude parlando di Carini e della situazione precaria della Boxe internazionale: “Angela non l’ho sentita, c’è stato un po’ un silenzio. L’abbiamo lasciata sfogarsi da sola. Sicuramente l’ha presa male. Mi è dispiaciuto, lei ha detto che le ha fatto male, avrà pensato che non era giusto combattere con questa ragazza. Magari lei è convinta che non sia una donna, oppure si è fatta davvero male. Siamo tutti parte di una squadra. Quello che posso dire è che secondo me ci poteva fare un bel match, poteva vincere o perdere, ma poteva fare un buon match. Se non se l’è sentita va bene così, mi allineo al presidente D’Ambrosi, se lei ha deciso di ritirarsi, l’ha fatto con criterio e va bene appoggiare questa sua scelta. Ora ci affidiamo alla World Boxing, visto che siamo usciti da Iba. Speriamo che tutelino noi atleti, che rispettino le regole del Cio e del pugilato”.