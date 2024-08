Parigi 2024: kite maschile rinviato a domani, Pianosi in finale ma deve inseguire

Cala il vento a Marsiglia e bisogna fermarsi sul più bello. La finale a quattro del kite maschile viene infatti sospesa dopo appena una regata, e proseguirà domani, con l’azzurro Riccardo Pianosi in corsa per una medaglia, anche se al momento dell’interruzione si trova proprio in quarta posizione. Quest’oggi l’italiano è riuscito a qualificarsi per la finale, grazie alla vittoria della seconda regata in semifinale, lui che partiva già da due successi. Il regolamento, contorto, premia chi si è piazzato meglio nel corso delle varie regate iniziali e consente ai migliori di tenere accumulate le vittorie precedenti, mentre chi si è classificato più indietro, per sovvertire il risultato, deve darsi da fare in semifinale.

Pianosi ha così chiuso anzitempo la contesa ed è approdato in finale, dove a sua volta però torna a zero successi, contro i due di Toni Vodisek, slovacco, e un succcesso per Maximilian Maeder, di Singapore, con l’austriaco Valentin Bontus che partiva da zero in finale proprio come l’italiano in quanto vincitore dell’altra semifinale. C’è persino un reclamo francese da fronteggiare per Pianosi, che alla fine è ammesso in finale. Le cose, nella prima delle sei regate massime previste, si mettono subito male: la vince Bontus, che dunque si porta a un successo, e così Pianosi resta l’unico a zero e dunque provvisoriamente quarto e fuori dalla medaglia.

Poi, l’interruzione. Cala il vento proprio nel momento in cui si stava per partire con la seconda regata della finale. Proprio l’austriaco Bontus, che è caduto ed è stato soccorso mentre ci si preparava per lo start, ha fatto perdere del tempo prezioso e il meteo si è messo di traveso. Si proseguirà dunque domani con Pianosi quarto e a caccia della rimonta.