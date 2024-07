Parigi 2024, Kerber: “Il ritiro è la decisione giusta”

Angelique Kerber ha superato in due set Leylah Fernandez alle Olimpiadi di Parigi 2024, raggiungendo così i quarti di finale del tabellone femminile. Post partita la classe ’88 tedesca ha dichiarato: “Le condizioni meteorologiche sono state un po’ più difficili oggi. Fa incredibilmente caldo in campo, ma alla fine ho cercato di concentrarmi su me stessa, ho provato a giocare in modo aggressivo, aspettando l’occasione per vincere la partita. Alla fine è bastato. E ovviamente sono orgogliosa di aver giocato in questo modo in queste condizioni atmosferiche“.

Kerber ha poi aggiunto: “Anche oggi ho risposto bene. Penso che siamo entrambi più giocatori di risposta e abbiamo provato a spezzare il giocatore da quella parte dopo i nostri giochi di servizio, che poi abbiamo perso. E, naturalmente, alla fine questo mi ha ripagato di più. Sono incredibilmente felice che la partita sia andata a mio favore in due set“. Infine sul suo ritiro: “Sono sollevata dalla decisione. Penso che sia ancora la decisione giusta, mi sento bene. E qui mi godo ogni momento in campo, fuori dalla pista. Anche i tifosi, gli spettatori, l’atmosfera è incredibile. Proprio per questo sono tornata, per provare queste emozioni ed eccomi qui, sono ai quarti di finale e spero che il viaggio continui ancora un po’“.