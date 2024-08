Parigi 2024: Italia nettamente in testa nella classifica delle posizioni dalla quarta alla sesta

Il medagliere di Parigi 2024 vede la Cina al comando, seguita da Francia e Giappone, con Australia e Usa pronte a risalire la china. L’Italia, come sappiamo, è ottava, con 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi, per un totale di 13 medaglie (conteggio aggiornato alla mattina di giovedì 1 agosto). Ma se ci fosse un altro medagliere in cui la nostra spedizione è prima per distacco?

No, non si tratta della versione americana che tiene conto per prima cosa del totale delle medaglie al di là della posizione nel podio, ma di un’altra speciale classifica, quella legata alle posizioni dalla quarta alla sesta, ovvero quelle che solitamente in molti sport valgono una finale e sono appena dietro rispetto a chi entra nella leggenda prendendosi la medaglia olimpica. Ebbene, in queste posizioni che oscillano tra la delusione e l’amarezza di aver mancato per un soffio la medaglia e la consapevolezza di essere tra i migliori sei al mondo nella rassegna a Cinque Cerchi, gli azzurri sono nettamente al comando. Siamo giunti infatti a 11 quarti posti, 8 quinti posti e 3 sesti posti, per un totale di 22 piazzamenti a ridosso delle medaglie, siamo davanti alla Gran Bretagna e alla Cina, poi nettamente tutte staccate le altre.

Si tratta di un risultato positivo che testimonia come, al di là di tutto, l’Italia riesca a piazzare un proprio rappresentante a macchia di leopardo in quasi tutte le gare e dunque può vantare uno status di eccellenza in tutte le discipline, anche se stanno venendo a mancare alcune medaglie qua e là rispetto alle previsioni.