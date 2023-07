Parigi 2024, il Cio accoglie con favore la proposta dei Paesi non Allineati in favore dei russi

Il Cio accoglie con favore la proposta del “Movimento dei Paesi non Allineati”, che riunisce 120 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, affinché venga data la possibilità agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La dichiarazione sottolinea che “la partecipazione di atleti di tutti i 206 Comitati olimpici nazionali ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sarebbe un forte simbolo di unità dell’umanità”. Al riguardo esprime il proprio “Appoggio agli sforzi e alle iniziative intraprese a tal fine dal Comitato olimpico internazionale. Questa posizione è pienamente in linea con le raccomandazioni del Cio per le Federazioni internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi internazionali sulla partecipazione di atleti con passaporto russo o bielorusso alle competizioni internazionali, comprese le qualificazioni per i Giochi Olimpici”, si legge in una nota del Cio.

Inoltre, Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico, ha ringraziato il Movimento dei non Allineati, per il suo sostegno: “Il Cio accoglie calorosamente il sostegno dei 120 stati membri del Movimento dei non Allineati. Siamo molto incoraggiati da questo forte impegno per la missione unificatrice dei Giochi Olimpici. Grazie al presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per aver preso l’iniziativa per questa importante risoluzione”.

Il documento è stato pubblicato dopo un incontro di due giorni a Baku. I membri includono la maggior parte dei paesi in Africa e Medio Oriente, India e Singapore, oltre a Cuba, Corea del Nord e Venezuela. Anche la Bielorussia ne fa parte. La dichiarazione sottolinea che “lo sport non dovrebbe essere politicizzato”.