Parigi 2024, golf femminile: l’azzurra Fanali pronta al debutto

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è pronto a partire il torneo di golf femminile al Le Golf National, che al maschile ha incoronato l’americano Scottie Scheffler. In Francia, dal 7 al 10 agosto, saranno 60 le concorrenti in gara, in rappresentanza di 33 Paesi. L’Italia sarà rappresentata in campo da Alessandra Fanali, numero 1 azzurra, al debutto olimpico. La 25enne nata ad Alatri e cresciuta a Fiuggi, in provincia di Frosinone, è attualmente al 21esimo posto nell’ordine di merito del Ladies European Tour, il massimo circuito continentale femminile. Nel field, ci sono campionesse affermate e pluridecorate, a partire dall’americana Nelly Korda, leader del Rolex World Ranking e già medaglia d’oro a Tokyo. Proprio gli Stati Uniti, così come la Corea del Sud, schiereranno in campo tre giocatrici. Con la Korda ecco pure Lilia Vu, numero 2 al mondo, e Rose Zhang. In Giappone, arrivò un doppio oro: dopo quello di Xander Schauffele a completare l’opera fu, appunto, la Korda. La Corea del Sud (sul gradino più alto del podio nel 2016, a Rio de Janeiro, con Inbee Park) risponde con Jin Young Ko, Amy Yang e Hyo Joo Kim.

Saranno invece 23 le nazioni con due atlete in gara, otto quelle con una. Tra le protagoniste più attese c’è anche Lydia Ko. La 27enne neozelandese, che nel febbraio del 2015, all’età di 17 anni, 9 mesi e 8 giorni, diventò la più giovane golfista di sempre a raggiungere la vetta del ranking, ambisce a raggiungere l’ennesima impresa. Medaglia d’argento nel 2016, bronzo a Tokyo, ora ha come obiettivo la medaglia d’oro. La Francia si affida invece a Celine Boutier e a Perrine Delacour, la Cina a Ruoning Yin e a Xiyu Lin, l’Australia a Minjee Lee e a Hannah Green, la Thailandia ad Atthaya Thitikul e a Patty Tavatanakit. Mentre il Giappone, dopo il bronzo nella gara maschile con Hideki Matsuyama, spera in Yuka Saso e Miyu Yamashita. Riflettori puntati pure sulle svedesi Maja Stark e Linn Grant.

Queste le parole di Fanali: “Sono sicuramente emozionata, il campo è bellissimo e difficilissimo. Qui vince chi gioca bene da tee a green, bisogna essere sul pezzo. La mia giocatrice preferita è sicuramente Lydia Ko, con lei anche Nelly Korda. Sarà bello affrontarle. Voglio godermi al massimo questa esperienza, visiterò il villaggio olimpico e proverò ad andare a vedere qualche gara degli azzurri. Ho visto già il calendario, il 9 e il 10 di agosto cercherò di non perdermi le finali dell’atletica“. Il torneo si disputa sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), con formula stroke play, senza taglio.