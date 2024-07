Parigi 2024, il direttore artistico: “La cerimonia d’apertura è una creazione assoluta”

Cresce l’attesa per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma venerdì 26 luglio. Circa 300mila le persone che parteciperanno, mentre oltre un miliardo quelle che la seguiranno nelle sue quattro ore di durata. Dalla Francia ovviamente non vogliono far trapelare nulla tanto che le prove si tengono in luoghi sconosciuti in un clima di segretezza.

“Inizialmente ero sopraffatto. Non sapevo come avrei fatto a creare uno spettacolo che potesse rappresentare tutti come parte di una grande unione – ha dichiarato Thomas Jolly, direttore artistico – Si tratta di una responsabilità complessa ma anche fantastica. Per la prima volta una cerimonia d’apertura si terrà fuori da uno stadio, quindi sarà una creazione assoluta“.