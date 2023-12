Parigi 2024, il Cio conferma la presenza dei russi: “Se qualificati, potranno partecipare come neutrali”

Il Comitato Olimpico Internazionale conferma la presenza degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024 come atleti neutrali. Il Cio aggiunge che potranno partecipare solo come atleti individuali, con l’esclusione dai Giochi delle squadre. Ecco il comunicato ufficiale: “Gli atleti qualificati con passaporto russo o bielorusso saranno iscritti e gareggeranno come Atleti Neutrali Individuali (”AIN”). Non verranno prese in considerazione squadre composte da atleti con passaporto russo o bielorusso. Gli atleti che sostengono attivamente la guerra non potranno partecipare o competere. Ciascun Atleta Individuale Neutrale, come tutti gli altri atleti partecipanti, dovrà soddisfare tutti i requisiti antidoping a lui applicabili nel periodo precedente e durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, e in particolare quelli stabiliti nelle norme antidoping degli IF. Nessun funzionario governativo o statale russo o bielorusso sarà invitato o accreditato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024″.