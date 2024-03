Parigi 2024, Cio: atleti russi e bielorussi non parteciperanno alla cerimonia d’apertura

Gli atleti russi e bielorussi non sfileranno lungo la Senna in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. A deciderlo è stato l’esecutivo del Cio, che per ragioni di sicurezza ha riservato a coloro che gareggeranno come atleti neutrali uno spazio riservato in tribuna per assistere alla cerimonia, lontano dalle telecamere. Si tratta della stessa procedura applicata agli atleti jugoslavi in occasione delle Olimpiadi di Barcellona 1992, quando era in corso la guerra dei Balcani.

Il Cio non si è invece ancora espresso in merito all’eventuale presenza degli atleti di nazionalità russa e bielorussa alla cerimonia di chiusura, che ha un impatto mediatico ben diverso e viene considerata una sorta di libera sfilata. Tali atleti, chiamati a rispettare la neutralità, potranno partecipare ai Giochi di Parigi 2024 soltanto qualora ricevessero l’ok da una commissione presieduta da Pau Gasol, membro del comitato etico del Cio, Nicole Hoevertsz, vice presidente Cio, e da Seung Min Ryu, membro del comitato atleti. Inoltre, in caso di vittoria di una medaglia, risuonerà un inno neutrale senza alcun testo e le medaglie non compariranno nel conteggio finale.