Parigi 2024, c’è il piano B per la cerimonia d’apertura in caso di minacce: “Trocadero o Stade de France”

C’è un piano B, persino uno C, per la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un evento “limitato al Trocadéro” oppure “riportato all’interno dello Stade de France” nel caso di “minacce” per la sfilata sulla Senna dei barconi con gli atleti e le delegazioni prevista per il 26 luglio. A dirlo è stato il presidente Emmanuel Macron, intervistato da RMC Sport e BFM TV a 100 giorni dall’inizio di Parigi 2024. “Questa cerimonia di apertura” lungo la Senna, “è una prima al mondo. Possiamo farcela e lo faremo”, ha precisato il capo dello stato, assicurando però che sarà fatta “un’analisi in tempo reale” dei rischi. Dopo l’attacco terroristico a Mosca del 22 marzo, il governo francese ha deciso di elevare il piano Vigipirate al livello più alto di “attacco d’emergenza”. Inoltre, parlando della difficile situazione internazionale, Macron ha assicurato che farà “di tutto” per raggiungere “una tregua olimpica” durante queste Olimpiadi, che devono essere “anche un momento diplomatico di pace”. “Vogliamo lavorare per la tregua olimpica e penso che questa sia un’opportunità sulla quale cercherò di coinvolgere molti dei nostri partner”, come la Cina, il cui presidente Xi “verrà a Parigi tra poche settimane”.