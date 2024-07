Parigi 2024, canottaggio: Oppo e Soares di slancio in semifinale, Guerra-Gobbi ok nei ripescaggi

Stefano Oppo e Gabriele Soares accedono in semifinale nel due pesi leggeri di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. I due azzurri dominano la loro batteria e chiudono davanti a tutti in 6:29.17, con un discreto margine sulla Repubblica Ceca seconda classificata. Un ottimo avvio dunque per i bronzi iridati dello scorso anno, tra i candidati per una medaglia anche nell’evento a cinque cerchi.

Dovranno passare dai ripescaggi, invece, Davide Comini e Giovanni Codato nel due senza. Deludente quarto posto nella batteria in 6:50.25. Mai in gara e in grado di impensierire la Lituania, mentre Romania e Croazia battagliano per la prima piazza poi conquistata dai fratelli Stankovic. I due italiani si giocheranno dunque l’accesso in semifinale contro Svizzera, Stati Uniti e Australia nei ripescaggi di lunedì 29 luglio. Stessa sorte anche per il 4 senza maschile: Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo sono quinti e ultimi nella propria batteria con il tempo di 6:14.65. Serviva rientrare tra le prime due imbarcazioni per accedere direttamente alla finale, ma la Gran Bretagna è distante addirittura 9 secondi. Prima piazza per la Nuova Zelanda.

Gioie e dolori anche nei ripescaggi dei due di coppia. Avanzano in semifinale Clara Guerra e Stefania Gobbi grazie al terzo posto, l’ultimo utile, con il tempo di 7:10.41 alle spalle di Paesi Bassi e Norvegia. Mai pericolose però le lituane, che hanno terminato la loro prova a cinque secondi di ritardo dalla coppa italiana. Niente da fare invece per il duo maschile Nicolò Carucci e Matteo Sartori. Quarta e ultima piazza con il crono di 6:43.83, troppo distante la Cina, terza in 6:39.06.