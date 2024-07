Parigi 2024 beach volley, Cottafava e Nicolai trovano la prima vittoria: battuti gli australiani Nicolaidis e Carracher

Buone notizie per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, che hanno conquistato la loro prima vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella seconda giornata del girone A del torneo di beach volley maschile, la coppia azzurra ha battuto in due set gli australiani Mark Nicolaidis ed Izac Carracher in due set. 21-19 e 21-18 i parziali, a dimostrazione di una partita comunque combattuta e che nel finale dei due set ha visto il binomio italiano soffrire un po’ troppo per chiudere la sfida. Una vittoria fondamentale quindi, con Nicolai e Cottafava che restano padroni del loro destino. Appuntamento giovedì 1 agosto alle 17:00, per chiudere il girone contro gli svedesi Åhman/Hellvig ed essere certi del passaggio del turno con una vittoria.

La cronaca – Il primo set inizia con la coppia italiana in grado di fare la differenza soprattutto in difesa, come dimostra l’1/7 iniziale dell’attacco australiano. Molto ispirato a muro Nicolai, che propizia i break iniziali del 7-4. L’ace di Cottafava vale il 9-5, gli australiani non mollano ma gli azzurri sembrano poter prendere il largo sul 16-11. Qui però arriva un calo di tensione dei nostri, con Nicolaidis e Carracher bravi ad approfittarne per accorciare pericolosamente sul 17-15. Nicolai riporta le cose a posto sul 20-17, poi sui set point qualche incertezza di troppo risolta dal pesantissimo errore in battuta degli australiani che vale il 21-19.

Il secondo set parte invece con il break della coppia “aussie”, ma Cottafava e Nicolai rimettono le cose a posto portandosi avanti 8-7. In particolare Cottafava inizia a prendere fiducia al servizio e con un paio di ace porta la coppia italiana in vantaggio 14-9. Ancora una volta però Nicolaidis e Carracher riescono a rientrare fino al 18-17, con Nicolai che però stavolta non vacilla chiudendo sul 21-18.