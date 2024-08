Parigi 2024, basket maschile: la Francia piega 80-73 il Canada e vola in semifinale

La Francia batte il Canada per 80-73 nei quarti di finale Giochi di Parigi 2024. I padroni di casa sfidano i canadesi nel tentativo di staccare il pass per la semifinale del torneo maschile di basket. Dopo una fase a gironi sottotono, la Francia si accende e comanda la partita, contro un Canada che fatica nella prima parte di incontro e fatica poi a raggiungere gli avversari sul finale. La Francia si prepara ora a sfidare la Germania, squadra già qualificata per la semifinale a cinque cerchi.

I primi minuti di partita vedono la Francia salire in cattedra, con Cordinier assoluto protagonista. Il cestista della Virtus Bologna guida la nazionale transalpina fino a prendere il largo, mentre il Canada vive un primo quarto di grande difficoltà, tanto da non segnare per oltre cinque minuti. Al termine del primo parziale, il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio per 23-10. Durante il secondo quarto, il Canada recupera ritmo, ma ormai la Francia vanta più di dieci punti di vantaggio, e si mantiene a distanza. La nazionale transalpina ottiene un totale di venticinque viaggi in lunetta durante i primi venti minuti, strumento utile e necessario per concludere la prima parte di partita avanti 45-29.

Dopo l’intervallo, il Canada entra in partita, presentando percentuali positive. Lo svantaggio dei nordamericani scende sotto la soglia della doppia cifra in diversi momenti del terzo quarto, con la Francia che però non lascia la possibilità di avvicinarsi fino al pareggio e l’eventuale sorpasso. A soli dieci minuti al termine del match, il tabellone vede i francesi in vantaggio 61-50. Il Canada inizia l’ultimo parziale con grandi aggressività, fino a raggiungere il -5. L’ingresso di Fournier cambia però l’inerzia del match, con la Francia che torna in controllo del risultato e termina la partita in vantaggio per 80-73.