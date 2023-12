Parigi 2024, Bach: “Russi ai Giochi Olimpici? Trovata una buona soluzione”

Thomas Bach ha parlato dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, incentrando il suo discorso verso gli atleti russi che potranno essere inseriti nelle nazioni partecipanti alle prossime Olimpiadi. Bach ha parlato a ‘Welt am Sonntag’ rispondendo alla domanda sul fatto che la decisione presa di ammettere gli atleti con passaporto russo e bielorusso: scelta questa che ha provocato l’insoddisfazione sia da Kiev che Mosca. L’Esecutivo del Cio ha deciso che alle Olimpiadi di Parigi potranno gareggiare atlete ed atleti russi e bielorussi senza bandiera, inno e colori ma solo neutrali.

Queste le parole di Bach: “Cio’ significa che abbiamo evidentemente trovato una buona via di mezzo. ede come la decisione presa abbia influenzato il corso della guerra a favore di Mosca”. Rispondendo alla domanda sul boicottaggio minacciato da Kiev, Bach ha risposto, “perche’ l’Ucraina dovrebbe punire i propri atleti a seguito dell’invasione da parte dell’esercito russo e portargli via il sogno delle Olimpiadi?”.