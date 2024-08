Parigi 2024 atletica, Sibilio e Folorunso avanti nei 400 hs: “Pass finale difficile”, “Posso migliorarmi”

Al termine delle rispettive gare nella mattinata di atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024, in esclusiva ai microfoni di Sportface.it hanno parlato due protagonisti e qualificati in semifinale, Alessandro Sibilio che ha chiuso col primo tempo di ripescaggio le batterie dei 400 ostacoli maschili e Ayomide Folorunso che si è qualificata tramite i ripescaggi alle semifinali dei 400 ostacoli femminili. Ecco le loro parole.

“Sicuramente mi aspettavo di qualificarmi con la Q grande, ma sono comunque contento di essere dentro. Ho commesso molti errori e c’è margine di miglioramento, sette o otto decimi si possono togliere dal tempo di oggi – ha spiegato Sibilio ai microfoni di Sportface.it – Sicuramente la prima parte è stata quella più negativa. In semifinale sarà importante iniziare forte e stare il più possibile in gruppo per poi giocarmela nel finale che è la mia specialità. Sarà difficile ritagliarsi un posto in finale. Oltre a Warholm, Benjamin, Dos Santos e i due giamaicani ci saranno anche i due francesi. Ducos (secondo nella batteria con Warholm ndr.) già lo conoscevo e l’avevo visto agli Europei, ma oggi si è visto che è in forma. Anche Happio (terzo nella stessa batteria di Sibilio ndr.) ha corso forte. Per entrare in finale probabilmente servirà un tempo vicino al record italiano”.

“Non guardo il tempo, oggi era importante qualificarsi. Pur trattandosi di una batteria sono contenta di aver chiuso al primo posto. So di poter migliorare molto, soprattutto nel trovare l’equilibrio tra avere una buona ritmica e un giusto approccio agli ostacoli – ha sottolineato Folorunso ai microfoni di Sportface.it – Oggi fino all’ottavo ostacolo era stata una buona gara anche a livello cronometrico, poi negli ultimi due ho perso i riferimenti e ho riorganizzato il salto partendo con il sinistro e non con il destro. Negli ultimi 50 metri ho visto che mi stavano riprendendo e sono riuscita a tenere dietro van Den Broeck e Yukich. In semifinale ce la metterò tutta. Vedremo se basterà per entrare nelle prime otto”.