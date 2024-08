Parigi 2024, Antonella Palmisano: “Senso di vuoto devastante. Ma non può piovere per sempre”

“Il senso di vuoto che lascia un obiettivo sfuggito tra le dita dopo tre anni di sacrifici è devastante”. Inizia così il post Instagram di Antonella Palmisano, campionessa olimpica di Tokyo 2020 nella 20km di marcia, costretta a ritirarsi nella stessa gara ai Giochi di Parigi 2024. “Riempire le giornate con una serata, con gli amici, con una sbronza, con qualunque cosa, purtroppo non cancella la tristezza, le notti insonni e soprattutto svegliarsi la mattina in lacrime pensando forse è solo un incubo. Il senso di impotenza…Quella febbre, quella stanchezza, arrivata come un ladro, silenziosa e crudele, proprio nel giorno che ho aspettato per anni – aggiunge -. È il giorno per cui ho sacrificato tutto, messo in secondo piano ogni altra cosa, convinta che quel momento avrebbe dato senso a tutto. È come se il tempo si fosse preso gioco di me, come se tutti gli sforzi fossero stati inghiottiti in un abisso di impotenza. Le rinunce, le giornate passate a lavorare, i momenti di felicità messi da parte ora sembrano pesare come un fardello senza scopo”.

Ancora: “E poi riguardo l’ultimo video, la forza nel cantare (o urlare) a squarciagola quella canzone, con te Lorenzo (Dessi, suo marito e allenatore, ndr), la mia colonna sonora di Tokyo, una carica di energia e adrenalina che avevo riposto in valigia. Resta la consapevolezza che, a volte, la vita segue percorsi che sfuggono al nostro controllo, e non c’è nulla che possiamo fare per cambiarli. Vorrei scrivere che ritornerò ma difficile dirlo adesso, navigo nella tempesta e sto aspettando che arrivi l’arcobaleno. Non può piovere per sempre”, conclude Palmisano.