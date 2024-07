Parigi 2024, Angela Carini contro pugile trans. Lega e FdI: “Non è normale, una scelta che viola i principi alla base dello sport”

“Domani la pugile Angela Carini salirà sul ring con il trans algerino Imane Khelif, e per tutti sembra ‘normale’. Per la Lega no: vogliamo un’informativa urgente del ministro dello Sport Abodi perché per noi non contano gli slogan, ma la vera tutela dei diritti delle donne. La deriva ideologica della sinistra globalista ha superato ogni limite e va fermata”. Si esprime così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza, Sport e Istruzione.

“Domani a Parigi, un’atleta italiana, Angela Carini, competerà nel pugilato contro un’altra atleta, l’algerina transgender Imane Khelif, che fu esclusa dai Mondiali per non aver superato i test ma che ora gareggerà alle Olimpiadi per un regolamento diverso – dichiara in una nota Marco Perissa, deputato di Fratelli d’Italia e consigliere nazionale del Coni – Trovo questa circostanza francamente preoccupante, pur condividendo pienamente il valore dell’inclusività, sono fermamente convinto che questo incontro non sarà ad armi pari e vedrà fortemente svantaggiata l’atleta che, per forza di cose, potrà contare su un’inferiore prestanza e forza soprattutto perché in passato un’altra avversaria di Khelif ha riferito a margine dell’incontro che in tutta la sua carriera non era stata mai colpita con così tanta violenza”.

“Sbalordisce la notizia che domani, in un incontro della boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi, un pugile biologicamente uomo combatterà come donna contro un’atleta italiana. Il tutto a nome di un distorto concetto di inclusione a tutti i costi – commenta la senatrice di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza in un comunicato – Questa follia è stata resa possibile dalla creazione di una commissione ad hoc, ‘la Boxing Unit di Parigi 2024’, che non solo lascia molta libertà alle Nazioni di valutare i propri atleti, ma non prevede nemmeno il test del dna per la determinazione del sesso a cui sono obbligatoriamente sottoposti i pugili. Una scelta che viola i principi che sono alla base delle discipline sportive, tradisce la dignità e le battaglie delle donne e consentirà ad un uomo trans di picchiare una donna su un ring”.