Parigi 2024, l’Ambasciata domani ospiterà la presentazione di Casa Italia

“L’Ambasciata d’Italia a Parigi ospiterà sabato 13 maggio la conferenza stampa di presentazione di Casa Italia per i Giochi Olimpici Estivi del 2024, in programma nella capitale francese da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto del prossimo anno”. Lo scrive il Coni con una nota. “Nella suggestiva cornice del Teatro Siciliano dell’Ambasciata sarà ufficializzato l’accordo per la sede dell’Hospitality House tricolore, ideata per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 1984 e diventata nel corso degli anni un brand riconosciuto e ambito a livello olimpico e internazionale”, recita il comunicato.

“Alla conferenza, in programma alle ore 12 (con ingresso alle ore 11.30) – si legge – interverranno Emanuela D’Alessandro, Ambasciatrice d’Italia in Francia, Giovanni Malagò, Presidente del Coni e Andrea Varnier, ceo della Fondazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La presentazione si terrà infatti a mille giorni esatti dalla prossima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, in programma nel mese di febbraio del 2026.La conferenza di presentazione, che per la prima volta nella storia del Coni si svolgerà nella Città ospitante, sarà trasmessa in diretta su ItaliaTeamTv, la piattaforma Ott del Comitato”.