Parigi 2024, 3.25 milioni di biglietti venduti. Si punta quota 13 milioni: “Sarebbe record”

La prima fase di apertura della vendita (sul sito https://tickets.paris2024.org) dei biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si è chiusa a quota 3.25 milioni di tagliandi. Si tratta del numero più alto mai toccato per un evento in Francia e due terzi dei biglietti sono stati venduti a cittadini francesi, seguiti da Regno Unito e Stati Uniti, mentre l’Italia è quindicesima nella speciale graduatoria. Calcio, atletica e rugby a 7 sono gli sport con la richiesta più alta, ma non sono mancate sorprese con un sold out per le gare di arrampicata e bmx. Da oggi e fino al 20 aprile, infatti, è disponibile la finestra per prendere parte al sorteggio per la vendita dei singoli tagliandi, al via il prossimo 11 maggio. “Per la prima volta nella storia dei Giochi, la vendita dei biglietti viene effettuata esclusivamente su una piattaforma digitale unica e centralizzata, aperta in contemporanea a tutti”, ha spiegato in una videoconferenza con la stampa italiana il Ceo di Parigi 2024, Etienne Thobois.

Thobois si sofferma anche sul tema dei costi: “Ogni sport avrà biglietti, circa un milione quelli a disposizione, a partire da 24 euro”. Per il 4 agosto, giorno in cui è prevista la finale dei 100 metri uomini di atletica, il range va da 125 a 980 euro, ma si possono raggiungere i 290 euro per le gare di scherma e i 420 euro per le finali di pallavolo. Attesa per la vendita dei ‘pass’ per le Cerimonie di apertura e chiusura. Ma i dettagli sono già noti. Per il primo atto che vedrà la grande sfilata di atleti e delegazioni a bordo di imbarcazioni sulla Senna, è previsto l’accesso libero e gratuito per le banchine superiori e il lungosenna, mentre per le banchine inferiori si va dai 90 ai 2.700 euro. L’accessibilità dei Giochi resta un tema centrale. I tagliandi di Parigi 2024 “sono meno costosi rispetto a quelli di Tokyo 2020 (venduti prima della decisione di chiudere gli impianti al pubblico a causa della pandemia, ndr), mentre sono in linea con i Giochi di Londra considerando l’inflazione, e più costosi di Rio. E’ difficile comunque fare confronti sport su sport”, ha specificato Thobois. L’obiettivo, secondo le stime, è la quota di 13 milioni di tagliandi venduti – 10 per l’Olimpiade e 3 per la Paralimpiade. “Sarebbe un record assoluto”, ha concluso Thobois.