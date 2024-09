Paralimpiadi Parigi 2024, scherma: Bebe Vio sconfitta in semifinale fioretto, ora a caccia del bronzo

Niente da fare per Bebe Vio in chiave riconferma ai Giochi Paralimpici. La due volte campionessa nel fioretto individuale femminile alle Paralimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020 non salirà sul gradino più alto del podio a Parigi 2024, visto che si è arresa in semifinale alla cinese Rong Xiao col punteggio di 15-9 nella categoria B. Resta però in piedi la chance concreta di conquistare una medaglia: c’è ancora la possibilità di giocarsi il bronzo grazie al tabellone dei ripescaggi, in cui la classe 1997 veneta – che ai quarti di finale aveva battuta l’ucraina Nadiia Doloh con un nettissimo 15-2 – è partita già dal quarto turno, l’ultimo prima della finalina per il terzo posto. La fiorettista ventisettenne ha avuto la meglio della cinese Su Kang e per questo motivo alle ore 18.30 tornerà sulle pedane del Grand Palais per provare a ottenere la medaglia di bronzo contro la coreana Cho.

Nel frattempo, grandissima prestazione di Matteo Betti, che ha conquistato il pass per la finale nel fioretto categoria. L’azzurro ha battuto in semifinale il turco Hakan Akkaya col punteggio di 15-9 e si giocherà l’oro olimpico contro il forte cinese Gang Sun al Grand Palais alle ore 20.50. Possibilità di medaglia anche per Emanuele Lambertini, che ha sconfitto proprio lo stesso turco battuto da Betti nel quarto turno di ripescaggio e dunque sfiderà il cinese Zhong nella finale per il bronzo.