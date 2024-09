Paralimpiadi Parigi 2024: Petrillo fuori in semifinale nei 400 metri

Si è fermato in semifinale il percorso di Valentina Petrillo nei 400 metri categoria T12 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’atleta napoletana, alla prima Paralimpiade della sua carriera, ha messo a referto il suo primato personale – correndo in 57.58 – ma non è riuscita ad entrare in finale. “Ci ho provato fino all’ultimo ma non ce l’ho fatta. Non c’è nulla da fare, sono più forti di me. Per la finale avrei dovuto fare un 56, scendendo troppo: era impossibile – ha dichiarato Petrillo in mixed zone – Sono un po’ giù, ma devo essere contenta. Spero che mio figlio sia orgoglioso di me, anche se un papà trans magari non è il papà che sognano tutti. L’esperienza a Parigi è stata bellissima, ma fuori non è tutto viola come la pista d’atletica“.

Settimo nel getto del peso F11 invece Oney Tapia, incappato in quattro nulli e il cui lancio migliore è stato quello da 12.12. “Mi sentivo eccessivamente carico e questo mi si è rivoltato contro. Questa è la prima volta che prendo una batosta così ed è una cosa che mi segna molto, ma mi assumo la mia responsabilità sicuro che quanto imparato oggi mi porterà benefici in futuro” ha dichiarato. Oro all’iraniano Amirhossein Alipour Darbeid con 14,78, argento al connazionale Mahdi Olad in 13,89, bronzo allo spagnolo Alvaro del Amo Cano (13.29).