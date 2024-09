Paralimpiadi Parigi 2024, nuoto: Fantin oro con record nei 100 sl S6

Straordinaria medaglia d’oro di Antonio Fantin, che si conferma campione nei 100 metri stile libero S6 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il ventitrenne azzurro, che tre anni fa si era imposto anche ai Giochi di Tokyo, ha fatto le cose in grande, visto che è riuscito a chiudere col tempo di 1:03.12, fissado il nuovo record del mondo paralimpico, e sbaragliando la concorrenza, visto che chi insegue dista più di due secondi in una gara sulle due vasche. L’argento va al brasiliano Talisson Henrique Glock in 1:05.27, bronzo per il francese Laurent Chardard in 1:05.28. E si prospetta una grande serata per l’Italia del nuoto con tante altre medaglie che possono arrivare dalla Defense Arena.

Così Fantin ai microfoni di Rai Sport: “Sono molto contento di essermi riconfermato, non è mai semplice, soprattutto perché tra Tokyo e Parigi sono passati tre anni ed è cambiato tutto per quanto mi riguarda. Ma mi sono riconfermato e per me questo era importante. Peccato non aver fatto anche il record del mondo, sarebbe stato bello ripetere oro e record, però l’importante è far suonare l’inno per la dodicesima volta in questa piscina, e speriamo sia di buon auspicio. Ho avuto la ‘fortuna’ di gareggiare insieme a un avversario francese, quindi il tifo era ancora più caloroso, ma c’erano la mia famiglia, i miei amici, tutte le persone a me care a vedermi, quindi quel pubblico era come se non ci fosse o fosse per me. Poi una volta in acqua non senti più nulla, quindi l’importante è mantenere la concentrazione e restare focalizzati fino al blocchetto di partenza, e poi fare la tua gara perché ci alleniamo tutti i giorni, ed è quello che in teoria sappiamo fare meglio”.