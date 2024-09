Paralimpiadi Parigi 2024, nuoto: Alberto Amodeo oro nei 400 sl, Palazzo bronzo nei 400 femminili

Inizia un’altra serata ricca di emozioni nella piscina del nuoto in quel di Parigi per i Giochi Paralimpici 2024. La prima medaglia italiana in vasca quest’oggi è d’oro e porta la firma di Alberto Amodeo, che vince i 400 stile libero S8. L’azzurro ha preceduto il canadese Reid Maxwell, mentre il bronzo è andato a Andrei Nikolaev. “Avevo un’idea di gara in mente ma non ero sicuro potesse funzionare. Stamattina mi sono detto che l’unica possibilità era di entrare e fare il mio e sperare che nessuno ne avesse per venire a prendermi. Mi è andata bene”, ha dichiarato ai microfoni della Rai il paratleta azzurro dopo la medaglia conquistata. “E’ stata una bella gara. E’ incredibile che basti così poco per distruggere una persona. Sono contento, non ho ancora ben realizzato, ma vedere questa gente che gioisce insieme a te è fantastico. Sapevo di stare bene ma da sapere di stare bene a portare a casa un risultato del genere ce ne passa”.

Il secondo podio conquistato è quello di Xenia Francesca Palazzo, che ha vinto il bronzo nei 400 sl S8. La 26enne palermitana ha chiuso in 5.00.13 dietro all’americana Long (4.48.74) e alla britannica Tai (4.52.24). “Non ho parole, non riesco a parlare. Riesco a dire grazie a chi mi è stato sempre vicino, al mio papà, a mia sorella, al mio staff, a chi mi vuole bene. Senza di loro non sarei mai riuscita, è un altro sogno realizzato. Vorrei abbracciare tutti loro in questo momento”, ha dichiarato in lacrime l’azzurra nel post-gara.