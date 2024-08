Olimpiadi Parigi 2024, skateboarding: in gara gli italiani Mazzara e Sorgente

L’Italia sarà presente nella competizione Park dello skateboarding alle Olimpiadi di Parigi 2024. A prendere parte alla manifestazione saranno gli azzurri Alessandro Mazzara e Alex Sorgente, impegnati a Place de la Concorde il prossimo mercoledì 7 agosto. Sorgente, che parteciperà per la prima volta ai Giochi, ha chiuso il percorso di qualificazione con il tredicesimo posto nel ranking, mentre Mazzara, già in gara a Tokyo all’età di 17 anni, ha terminato ventesimo. “Manca poco ormai alle gare e siamo molto emozionati ed orgogliosi di partecipare a questa seconda Olimpiade della storia della disciplina – le parole del commissario tecnico azzurro, Daniele Galli -. Il percorso fatto quest’anno ci ha portato al grandissimo traguardo della qualificazione dei nostri due ragazzi ai Giochi di Parigi. Ovviamente ora il focus è quello di dare il nostro meglio. Siamo felici di poter rappresentare l’Italia e che anche nel nostro Paese si possano aprire nuove prospettive per la scena skate futura. L’ultima gara delle qualifiche è andata alla grande. Siamo tutti entusiasti, non poteva andare meglio. Sono contento anche per Alex che ha spaccato in tutta la stagione e ha conquistato il pass”.

I preliminari avranno inizio mercoledì alle 12:30, mentre alle 17:30 scatterà la finale. Gli atleti disputeranno tre run da 45 secondi ciascuna, in cui l’obiettivo sarà quello di eseguire il maggior numero possibile di trick all’interno della bowl, la struttura in cui si svolgerà la gara e che simula le forme di una piscina vuota. I giudici valuteranno poi le performance degli atleti in gara.