Olimpiadi Parigi 2024, scoppia la polemica per i prezzi di cibo e bevande: “Birra senza alcool a 13 dollari”

Scoppia la polemica sui prezzi del cibo e delle bevande negli impianti che ospitano le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. I portali web australiani lanciano la bomba, raccolta anche dal quotidiano francese Le Figaro: sono 13 i dollari australiani che i tifosi oceanici devono spendere per una birra senza alcool da mezzo litro. Così la stampa transalpina ha inviato i propri giornalisti a indagare sul campo.

Le conferme non tardano: una birra da 50 cl viene venduta a circa 8 euro in tanti impianti olimpici. Il resto del listino prezzi non è più economico: dai 4,50 ai 5 euro per 50 cl di Coca-Cola, 3 euro e 50 per una bottiglietta d’acqua minerale, 7,50 per una busta di patatatine da 150 grammi, 9 euro per un panino al prosciutto, 12 euro per un’insalata di quinoa e verdure. Venerdì scorso, nel bar allestito nella sala stampa del Trocadéro per la cerimonia inaugurale, un tramezzino prosciutto e formaggio prefabbricato, con Coca Cola e hot-dog, sono costati la bellezza di 29,50 euro.

Allo stesso tempo però Le Figaro fa notare come in tutta la città i prezzi siano alle stelle, come dimostrano i bistrot chiedono tra i 5,50 euro e i 6 euro per una Coca da 33 cl nei pressi del Roland Garros o del Parco dei Principi. Si sale a 7 euro per una birra senza alcool. E così si suggerisce l’uso delle borracce, permesse ai Giochi fino a 75 cl, così come di cibo per il pranzo al sacco che è ammesso in “quantità ragionevoli”.