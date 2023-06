Olimpiadi Parigi 2024, presentato il percorso della torcia: arrivo a Marsiglia l’8 maggio

E’ stato presentato oggi il percorso della torcia olimpica per i Giochi di Parigi 2024, una staffetta che vedrà la fiaccola partire da Olimpia il 16 aprile dando il via a un viaggio che porterà la fiamma in Francia l’8 maggio con l’arrivo a Marsiglia. Da quel momento saranno attraversati 64 territori francesi, con la torcia che sarà portata grazie a 10.000 tedofori e tedofore. Il percorso è stato presentato all’interno dell’Università della Sorbona, una scelta non casuale visto che proprio nell’ateneo parigino Pierre De Coubertin annunciò la nascita delle Olimpiadi moderne.

Il tracciato toccherà anche alcune delle sedi di gara dei Giochi, come il Roland-Garros sul campo Simonne-Mathieu, il Centro Acquatico Olimpico di Saint-Denis e lo Stade Yves-du-Manoir di Colombes. “Sarà una vetrina dell’incredibile bellezza della Francia, dai paesaggi all’arte dei musei e dello spettacolo”. Queste le parole di Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024.