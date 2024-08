Olimpiadi Parigi 2024, Musetti dopo il bronzo: “Momento storico per il tennis italiano”

“E’ un momento storico, sia per me che per tutta la delegazione italiana e la federazione. Questa medaglia l’ha vinta il gruppo, perché dietro c’è il lavoro quotidiano di un team che mi segue e mi supporta”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassime, che gli è valsa la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. “E’ stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista – ha aggiunto ai microfoni di Eurosport -. Si sente la stanchezza accumulata in questo mese. L’ho voluta tanto, credo di essermela meritata appieno. Ho fatto meglio di ieri: ci sono stati momenti di nervosismo, ma ci sta. E’ stata una partita in cui non sono riuscito a esprimere il mio tennis al 100%. Non era facile rimanere lì, ne sono uscito da giocatore, facendo delle belle giocate e prendendomi dei rischi”.

Un periodo d’oro quello di Musetti, con le finali al Queens e a Umago, e in mezzo la semifinale di Wimbledon. Ora il bronzo appena conquistato: “Se mi avessero detto che avrei fatto questi risultati in questo mese? Li avrei mandati a quel paese – le sue parole -. Per me è un sogno, è un momento bellissimo della mia vita e della mia carriera. Quest’anno ho già fatto quattro finali senza alzare titoli, ci voleva un regalo da queste Olimpiadi. Sono contento di aver imparato dalla lezione di ieri e di essere riuscito a reagire“.