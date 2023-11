Olimpiadi Parigi 2024, Le Monde e l’allarme sicurezza: “Rischiano di mancare 17.000 agenti”

Manca sempre meno ai ‘Giochi di Parigi 2024’ in programma la prossima estate. C’è grande attesa, come sempre, per l’inizio della manifestazione, tuttavia, sembrano esserci dei “disagi” per quanto riguarda l’organizzazione della sicurezza per l’evento. ‘Le Monde’ ha lanciato l’ “allarme” dedicando un paragrafo su questo tema. Il quotidiano francese titola in prima pagina: “Parigi 2024: rischio penuria degli agenti di sicurezza“, addentrandosi successivamente nell’articolo più nel dettaglio: “A otto mesi dall’evento, mancano ancora più della metà delle circa 17.000 persone necessarie ogni giorno per garantire il buono svolgimento delle Olimpiadi“. Secondo il giornale, per le Olimpiadi di Parigi 2024 che si terranno tra meno di un anno (dal 26 luglio all’11 agosto 2024), le agenzie di sicurezza private sono chiamate a fornire almeno la metà dei 17.000 agenti che dovranno rendersi quotidianamente disponibili durante l’evento.