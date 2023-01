Olimpiadi Parigi 2024, atletica: gare in 11 giorni, finali serali allo Stade de France

La World Athletics ha reso noto il programma dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le gare andranno in scena nell’arco di 11 giorni, con 17 sessioni complessive dal 1 all’11 agosto. Le finali saranno tutte in orario serale allo Stade de France, mentre le gare su strada (marcia e maratona) si disputeranno in orario mattutino e in quattro giorni diversi. Ad aprire le danze sarà la 20 km di marcia, mentre l’ultimo titolo assegnato sarà quello della maratona femminile. Tra le gare più attese ovviamente i 100 metri maschili, dove l’Italia spera di ritrovare protagonista il campione olimpico in carica Marcell Jacobs. La “gara regina” si disputerà alle ore 21:50 del 4 agosto. Tra le novità annunciate anche un nuovo sistema di ripescaggio per le gare di corsa dai 200 ai 1500 metri, con la possibilità di rientrare per gli eliminati nelle prime batterie.