Olimpiadi Parigi 2024, appello di Zelensky a Macron: “I russi devono essere esclusi”

Appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al presidente francese Emmanuel Macron. “Dobbiamo assicurarci che la Russia non partecipi alle Olimpiadi di Parigi” ha detto Zelensky nel suo video messaggio serale, nel quale ha anche ricordato che oggi i russi hanno bombardato Kherson più volte, provocando vittime e feriti.

“In tali condizioni, sullo sfondo di tali continui attacchi terroristici russi alle nostre città, ai nostri villaggi, sullo sfondo di continui assalti russi che cercano di non lasciare un solo muro intero, è persino scioccante che dobbiamo convincere i burocratici dello sport internazionale a rifiutare qualsiasi sostegno agli stati terroristi” ha detto il presidente dell’Ucraina, sottolineando che gli sforzi del Comitato olimpico internazionale per riportare gli atleti russi alle competizioni e ai Giochi olimpici sono “un tentativo di dire al mondo intero che il terrore può essere qualcosa di accettabile, che è possibile chiudere un occhio su ciò che la Russia sta facendo a Kherson, Kharkiv, Bakhmut e Avdiivka”.

“Oggi ho inviato una lettera al Presidente Macron su un argomento del quale abbiamo già parlato il 24 gennaio. Mentre ci prepariamo per le Olimpiadi di Parigi, dobbiamo essere sicuri che la Russia non sarà in grado di usarle, così come qualsiasi altro evento sportivo internazionale, per promuovere l’aggressione o il proprio sciovinismo di stato” ha detto Zelensky.