Nuoto, Pellegrini: “Aspettative alte per l’Italia a Parigi 2024”

“Si incomincia ad entrare nell’anno e mezzo pre olimpico, le prospettive sono altissime perché i ragazzi ci stanno regalando per adesso tante emozioni sia agli Europei che ai Mondiali, in vasca lunga e corta, quindi adesso manca solo il tassello delle Olimpiadi, ma hanno già cominciato bene a Tokio”. Queste le parole dell’ex nuotatrice, Federica Pellegrini, a margine di un evento in svolgimento a Firenze. “Cosa mi emoziona più di tutto? Sicuramente le staffette, nel senso che adesso come adesso l’Italia è la squadra piu’ forte che c’è mai stata, quindi vedere staffette così forti, che mettono dietro quelle che son sempre state le grandi potenze del nuoto, è una cosa che sicuramente mi riempie di orgoglio”, prosegue la Pellegrini che conclude parlando dei suoi obiettivi per il 2023: “Per me è tutto nuovo quindi porsi degli obiettivi immediati è molto difficile. Ci sono tre grandi progetti. Diciamo che il 2023 ha questo tre che si ripete e quindi sarà molto importante vedere di questi tre progetti quale sarà poi la mia strada”.