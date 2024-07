Martinenghi, Maldini e Monna esaltano l’Italia, ma che delusioni scherma e judo

Una giornata di grandi gioie ma anche delusioni per l’Italia, quella di domenica 28 luglio, alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giornata si è aperta nel migliore dei modi con le splendide medaglie arrivate in mattinata dal tiro a segno. Federico Nilo Maldini e Paolo Monna e si sono arresi solamente al cospetto del cinese Yu Xie, conquistando rispettivamente argento e bronzo nella pistola 10 metri. In serata poi è arrivato il primo oro azzurro di questi Giochi grazie all’impresa firmata da Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana. Il nuotatore italiano è riuscito ad avere la meglio sui favoriti della vigilia, il britannico Adam Peaty e lo statunitense Nic Fink, entrambi argento a pari merito, e far risuonare così l’Inno di Mameli a La Defense Paris Arena.

Poche ore più tardi però sono arrivate le note dolenti per i colori azzurri. La delusione maggiore per l’Italia è nel fioretto femminile individuale, dove si presentava ancora una volta come squadra da battere. La portabandiera Arianna Errigo e Martina Favaretto, rispettivamente numero 2 e numero 3 del ranking mondiale, escono di scena ai quarti di finale, mentre Alice Volpi (numero 4 del ranking) si ferma ai piedi del podio, sconfitta nella finale per il bronzo dalla canadese Harvey. Le azzurre non sono riuscite ad esprimersi al massimo delle proprie capacità e, come a Tokyo 2020, non sono salite sul podio a livello individuale, ma la speranza è che possano riscattarsi nella gara a squadre. Non è andata meglio nella spada maschile, dove Federico Vismara è stato eliminato ai quarti di finale, mentre Andrea Santarelli e Davide Di Veroli già agli ottavi.

Nessuna gioia neanche nel judo, dove però va constatato un atteggiamento arbitrale molto dubbio. Se è vero che Matteo Piras è uscito di scena prematuramente agli ottavi nella categoria 66 kg, per Odette Giuffrida (categoria 52 kg) la delusione è di altro tipo. La campionessa azzurra ha disputato un torneo eccellente e solo le decisioni arbitrali, sia nella semifinale contro l’ungherese Pupp che nella finale per il bronzo contro la brasiliana Pimenta, le hanno precluso una medaglia. Sconfitta con polemica anche nella boxe, con l’asso azzurro Aziz Abbes Mouhiidine sconfitto per split decision all’esordio contro l’uzbeko Lazizbek Mullojonov nella categoria 92 kg. Ko all’esordio anche per Giordana Sorrentino (categoria 50 kg), superata dalla kazaka Nazym Kyzaibay, che dice così addio ai sogni di gloria.

SCHERMA, JUDO E BOXE, L’ITALIA RECRIMINA CONTRO LE DECISIONI ARBITRALI: COSA È SUCCESSO

HIGHLIGHTS PISTOLA 10m: ARGENTO E BRONZO ITALIA (VIDEO)

Niente da fare anche per Stefanie Horn, che chiude al quinto posto nel K1 di canoa slalom. Nessuna sorpresa in chiave azzurra nel tennistavolo, dove Debora Vivarelli viene travolta nel primo turno dalla giapponese Hayata. Ottimo avvio invece per Stefano Oppo e Gabriele Soares, che vincono la batteria e volano in semifinale nel due pesi leggeri di canottaggio. Dovranno invece passare dai ripescaggi Davide Comini e Giovanni Codato nel due senza ed il 4 senza di Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo, con prestazioni che vanno assolutamente migliorate.

Venendo alle note più positive, inizia con un successo in quattro set l’avventura a cinque cerchi delle azzurre del volley, che in mattinata hanno sconfitto la Repubblica Dominicana nel primo match della Pool C. Sorride anche il beach volley italiano, che conquista il primo successo con la coppia composta da Alex Ranghieri ed Adrian Carambula (successo al tie-break contro gli olandesi van de Velde/Immers), nonostante la sconfitta incassata al femminile da Valentina Gottardi e Marta Menegatti contro le spagnole Liliana/Paula. Successo all’esordio anche per il Settebello di Sandro Campagna, che supera gli Stati Uniti 12-8 ed inizia con il piede giusto il torneo di pallanuoto maschile.

Grande soddisfazione per le Fate della ginnastica artistica, che chiudono le qualificazioni con uno splendido secondo posto nella prova a squadre che fa ben sperare in ottica finale. Alice D’Amato e Manila Esposito, inoltre, si giocheranno la finale All-Around, mentre saranno tre le finali di specialità con azzurre presenti (parallele asimmetriche con D’Amato, trave con D’Amato ed Esposito e corpo libero con Esposito e D’Amato). Buona giornata anche per il tennis tricolore, grazie ai successi al primo turno di Matteo Arnaldi contro il francese Arthur Fils (6-4 7-6) e di Andrea Vavassori contro lo spagnolo Pedro Martinez (6-4, 4-6, 6-4). Trionfa anche Lorenzo Musetti, capace di stendere il padrone di casa Gael Monfils in due set (6-1 6-4), mentre Luciano Darderi si ferma contro lo statunitense Tommy Paul (3-6 4-6). Meno entusiasmante il torneo femminile, con tre sconfitte per l’Italia: Lucia Bronzetti contro la croata Donna Vekic (2-6 5-7), Sara Errani contro la cinese Qinwen Zheng (0-6 0-6) ed Elisabetta Cocciaretto contro Diana Shnaider (2-6 5-7).