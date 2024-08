Italia-Turchia 3-0, Danesi: “Grande reazione nel terzo set, aspettative alte”

È grande Italia alla South Paris Arena 1. La nazionale di volley femminile ha battuto la Turchia 3-0 e ha chiuso il girone da imbattuta e con un solo set perso. Prestazione maiuscola delle ragazze di Velasco, che accedono ai quarti di finale per la seconda Olimpiade consecutiva. Ecco le parole delle azzurre nel post partita.

Anna Danesi: “È stata una grande Italia. Non lo dico solo per il risultato, ma anche per la reazione che abbiamo avuto nel terzo set dove eravamo sotto 12-16. Le aspettative sono alte perché stiamo giocando bene, ma ci sono sempre state dall’inizio della competizione. Il quarto di finale sarà una partita da dentro o fuori e ci sarà della tensione. Non dobbiamo pensare più di tanto all’importanza della partita, ma a entrare in campo e a giocare come stiamo facendo ultimamente”.

Marina Lubian: “Sono contenta di come sono entrata nel terzo set e di come ho gestito la battuta nei momenti importanti. Era difficile mantenere il ritmo dei primi due set, ma siamo state brave a rimontare lo svantaggio nel terzo. Il nostro primo obiettivo è stato raggiunto. Ora vedremo nei quarti cosa succederà”.

Alessia Orro: “Puntiamo ad andare avanti il più possibile. Anche io mi sono stupita molto del rendimento che abbiamo avuto giocando la mattina. C’è il rischio che succeda anche nei quarti. Il muro è uno dei fondamentali che mi riesce meno e quando riesco a murare qualcuno mi carico sempre di più”.

Monica De Gennaro: “Abbiamo fatto una grande partita sia a muro che in difesa. Abbiamo tenuto in gioco tante palle. Non sempre riusciamo a prendere tutti i palloni perché in campo ci sono anche gli avversari. Siamo in crescita e siamo state molto lucide e pazienti nei momenti giusti. Ho già giocato tre quarti di finale. Come ci dice Velasco bisogna pensare partita dopo partita”.

Caterina Bosetti: “Abbiamo giocato un’ottima pallavolo. Dobbiamo continuare su questa strada anche nei quarti di finale. Sono contenta di andare a giocare in Turchia, ma ora pensiamo a questa Olimpiade. È stata un’ottima prestazione di squadra. La chiave del nostro gioco il muro e difesa. Non abbiamo mai fatto trovare il centrale alla Turchia. Vargas farà sempre i suoi punti, ma noi abbiamo contenuto al meglio tutte le altre”.