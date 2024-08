Ginnastica Parigi 2024, Maurelli: “Medaglia olimpica e matrimonio due cose eterne”

Arriva un’altra medaglia di bronzo per l’Italia. Le farfalle della ginnastica ritmica chiudono al terzo posto la finale All-Around ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris terminano la prova dietro solo all’imbattibile Cina e a Israele. Proposta di matrimonio ricevuta, e accettata, dalla capitana Maurelli, che ha parlato in zona mista con medaglia al collo e anello al dito: “La medaglia ovviamente non passa in secondo piano ed è l’evento più importante di oggi. È il frutto di tre anni di lavoro dalla fine delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La gara è sempre la gara e potevamo arrivare sia prime che ultime. Per il movimento della ginnastica è un risultato pesantissimo, che siamo orgogliose di portare al collo insieme a oneri e onori della medaglia olimpica. Poi, a livello personale, questo anello rappresenta la chiusura di un cerchio che mi vede guardare il futuro con le mie compagne per sempre. La medaglia olimpica sa di eterno e anche il matrimonio sa di eterno. In generale è stata una gara fallosa. L’importante è stato mantenere la testa e rimanere calme anche nel secondo attrezzo, che di solito è quello che ci dà più problemi. Credevamo nell’argento, ma anche il bronzo è un risultato straordinario. La medaglia è il frutto della coesione sia tra noi compagne che con tutto lo staff”.

“Una medaglia è sempre una medaglia e non è una cosa scontata. La finale poteva andare in tutti i modi. Sono contenta di portare un’altra medaglia alla federazione e alle atlete che la meritavano particolarmente. Dispiace per i quasi due punti persi per la perdita dell’attrezzo da parte di Maurelli nella prima prova. È stata una sbavatura impercettibile, ma nella ginnastica è così. Probabilmente è stata la fretta di arrivare alla fine e di chiudere la prova. Era importante portare la medaglia”, il commento di Emanuela Maccarani, allenatrice delle farfalle, in zona mista.