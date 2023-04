Germania, la ministra Fraser: “Vietato ingresso ai russi se organizziamo competizioni internazionali”

Nuovo problema per gli atleti russi, recentemente ammessi dal Cio a partecipare alle qualificazioni per i Giochi di Parigi 2024. La ministra tedesca dell’Interno e responsabile per lo Sport, Nancy Faeser, parlando con i media del gruppo Funke ha infatti spiegato: “Se in Germania dovessimo organizzare competizioni internazionali, vieteremmo l’ingresso agli atleti provenienti dalla Russia. La nostra posizione è sempre stata molto chiara”. La donna in passato aveva infatti detto che tale misura non fa altro che “offrire a Putin un palcoscenico di propaganda“.

“I paesi in cui si disputano grandi eventi sportivi non sono impotenti. Possono infatti regolare, tramite il rilascio dei visti, se i russi possono partecipare o meno” ha aggiunto. Nonostante le raccomandazioni del Cio di consentire ad atleti russi e bielorussi di gareggiare – a determinate condizioni – alcuni paesi storcono già il naso e minacciano risposte.