Dalla Russia nuovo attacco al Cio: “Vogliamo eliminare l’ingiustizia”

di Mattia Zucchiatti 12

Nuovo attacco dei vertici dello sport russo al Comitato Olimpico Internazionale. Dopo l’invito del Cio ai Comitati olimpici nazionali “di prestare cautela”, ovvero astenersi, nei confronti dei Giochi mondiali dell’Amicizia (World Friendship Games) in programma nelle città russe di Mosca ed Ekaterinburg dal 15 al 29 settembre 2024, è arrivata la risposta del presidente del Comitato olimpico russo Stanislav Pozdnyakov. Quest’ultimo ha affermato che “qualsiasi evento sportivo è gratuito per qualsiasi persona su questo pianeta” ribadendo che “stiamo eliminando l’ingiustizia che il Cio ha commesso contro di noi”. Il numero uno dello sport russo ha aggiunto, “i tre obiettivi delle competizioni sul territorio della Federazione Russa sono la missione pacifica dello sport, la libera partecipazione di tutti e l’eliminazione dell’ingiustizia”, aggiungendo, “speriamo davvero che in futuro il Cio riconsideri il suo atteggiamento nei confronti dei Giochi dell’Amicizia liberi ed equi”. Il Cio non ha ancora sciolto la riserva se ci sarà o meno la presenza, seppur in forma individuale e neutrale, degli atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi.