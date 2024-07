Sabato 27 luglio alle ore 14:30 va in scena la cronometro femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024, primo appuntamento di questa edizione dei Giochi con il ciclismo su strada. Le atlete, attese in 46 alla partenza, affronteranno una prova contro il tempo di 32,4 chilometri con partenza da Les Invalides e arrivo davanti al Ponte Alexandre III. Per la prima volta nella storia, le donne affronteranno la stessa identica cronometro dei colleghi uomini che partiranno poco dopo di loro. In casa Italia spazio a Elisa Longo Borghini, reduce dalla vittoria del Giro d’Italia e pronta a giocarsi le sue carte: l’unica azzurra in gara punta maggiormente sulla prova in linea, dove difenderà i due bronzi di Rio 2016 e Tokyo 2020, ma vuole giocarsi le sue carte anche a cronometro.

Tra le principali avversarie la campionessa del mondo in carica Chloe Dygert, ma oltre alla statunitense merita grande considerazione anche l’olandese Ellen van Dijk. Queste due atlete infatti hanno conquistato due titoli iridati a testa negli ultimi cinque anni, a dimostrazione del loro valore in questa disciplina. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

Cronometro femminile, ciclismo Olimpiadi Parigi 2024: data, orari, diretta tv e streaming

La gara scatterà alle ore 16:32 di sabato 27 luglio, con la partenza prevista davanti a Les Invalides e l’arrivo davanti al Ponte Alexandre III dopo 32,4 chilometri completamente pianeggianti. Gli appassionati potranno seguire probabilmente la corsa in diretta tv, con precedenza agli atleti italiani, su su Eurosport 1 (210 di Sky) ed Eurosport 2 (211 di Sky) e su sette canali aggiuntivi (251-257), con priorità proprio agli italiani.

La diretta streaming è invece assicurata: Discovery Plus, con sottoscrizione di un abbonamento, garantirà copertura streaming di tutti gli eventi dei Giochi. Per quanto riguarda la diretta tv su Rai stesso discorso fatto per Sky: Rai 2 e RaiSportHD, in diretta tv, e Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3, in streaming, copriranno la maggior parte degli eventi con sempre priorità agli azzurri.