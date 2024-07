Cominciano le Olimpiadi dell’Italia: giovedì il ranking round del tiro con l’arco

L’attesa è finita. L’assenza delle nazionali azzurre di calcio da Parigi 2024 ha fatto slittare di un giorno l’esordio del Team Italia alle Olimpiadi, ma da giovedì si fa sul serio e a inaugurare il cammino che si spera possa essere ricco di medaglie è il tiro con l’arco, che dopo i tiri di prova ufficiali, dal 25 luglio accende i propri riflettori sui ranking round. La Nazionale è pronta per le 72 frecce che definiranno i tabelloni degli scontri diretti individuali, a squadre e del misto: per quest’ultimo appuntamento, ancora da stabilire chi farà coppia con Rebagliati.

L’azzurra è infatti l’unica al via in mattinata sulla linea di tiro insieme alle altre 63 partecipanti. La savonese è carica e desiderosa di far bene, visto che su di lei sono affidate le uniche speranze del femminile (il team delle azzurre non ha centrato il pass olimpico): “Ora sono abbastanza tranquilla, abbiamo provato entrambi i campi di gara e quello del primo giorno, che utilizzeremo per le frecce di ranking round, è abbastanza intimo, sono solo 32 paglioni, quello che sarà importante è prendere bene il via per poi andare sul campo centrale che rispetto a Tokyo sarà pieno di pubblico e questo sarà un aspetto in più da valutare per me. Sarò la prima in assoluto a gareggiare qui a Parigi per l’Italia ma sarò pronta, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci con la squadra e quindi un pensiero va anche alle mie due compagne con cui siamo andate vicinissime alla qualificazione. Qui è tutto incredibile, dal villaggio al campo, passi davanti a tanti posti bellissimi, è molto emozionante, la location di gara poi è qualcosa di unico. Ieri abbiamo tirato nello stadio delle eliminatorie e finali con pioggia e vento, oggi la condizione era ottimale e speriamo sia così anche domani per l’esordio. Rispetto a Tokyo mi aspetto una gara più matura da parte mia, inutile negare che sono qui per provare a portare a casa una medaglia“.

Sono invece tre gli azzurri al via nel torneo maschile. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli dalle ore 14.15 tireranno le 72 frecce per provare a conquistarsi un tabellone in ascesa. E l’espertissimo arciere azzurro, il fuoriclasse Mauro Nespoli, è determinato più che mai: “L’attesa è finalmente terminata, è stato un anno molto impegnativo, questo campo e questa splendida location rendono ancora più gustose le frecce che andremo a tirare. Quando diciamo agli altri atleti azzurri che iniziamo prima della cerimonia di apertura rimangono tutti abbastanza stralunati ma a noi serve per rompere il ghiaccio. Sarà sicuramente un campo ventoso e lo abbiamo già visto nei tiri di prova, le tribune alte direzioneranno il vento contro gli arcieri, le frecce andranno quindi più basse, ma potrebbero esserci anche dei cambi di direzione perché il campo è molto grande, dovremo stare attenti. L’obiettivo è sempre quello di tornare a tirare per la medaglia in tutte e tre le competizioni: squadra, individuale e mixed team, io ci credo ed è un risultato alla portata, vincerà chi ci crederà di più. Sarò contento se dalla prima all’ultima freccia riuscirò a gestire il gioco come voglio io. Ho avuto la fortuna di avere dei maestri di assoluto livello come Ilario Di Buò, Marco Galiazzo e Michele Frangilli, qui sarò io a dover dare i consigli ai miei compagni che sono all’esordio e anche a Chiara che dovrà fronteggiare per la prima volta anche il pubblico dopo la prima Olimpiade a Tokyo“.

Così, invece, Federico Musolesi: “Sto vivendo sensazioni stupende soprattutto negli ultimi due giorni, con l’arrivo sia sul campo che nel villaggio olimpico diciamo che è cambiato qualcosa rispetto a prima quando comunque ero molto tranquillo. Godersela è sicuramente un obiettivo essendo la mia prima Olimpiade, però poi in campo si va per andare il più avanti possibile, sia nella prova a squadre che nell’individuale. La figura di Mauro Nespoli, con la sua esperienza, è fondamentale qui, ma è stato indispensabile anche nei quattro anni precedenti: lui è quell’arciere che può farti fare tanta strada, i suoi racconti di Olimpiadi e non solo ci caricano, basta vedere come si allena e con quale passione continua a tirare, è un vero esempio. Io voglio riuscire ad affrontare l’Olimpiade come tutte le altre gare importanti, voglio lavorare su di me e su quello che abbiamo preparato, quella è la strada, non dipende da chi incontri, ma prima di tutto da te stesso“.



Infine, Alessandro Paoli non ha nascosto un pizzico di tensione, ma tutta legata agli scorsi giorni: “L’approccio inizialmente è stato molto teso soprattutto negli ultimi giorni prima di partire, poi quando siamo arrivati a Parigi mi sono rasserenato. Il campo di allenamento è bellissimo, il turno unico di tiro di sicuro è rilassante, mentre per quello che riguarda il campo delle finali è più coperto, oltre ad essere molto grande, e abbiamo notato che avremo sicuramente vento contro, un fattore da gestire al meglio. Separare la testa dal contorno che c’è nella fase di tiro non è per me facile, ci sto lavorando ormai da un anno e spero di raccogliere i frutti del lavoro in questa mia prima Olimpiade. Ieri, quando abbiamo tirato nello stadio delle finali, devo dire che è andata bene, ora devo consolidare quello che ho fatto in tutto il percorso per arrivare fino a qui. In questo momento i miei compagni hanno molta fiducia in me e non posso deluderli“.

IL REGOLAMENTO – La classifica delle qualificazioni definirà gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta della gara individuale. Il tabellone per la gara a squadre, sia maschili che femminili, sarà determinato considerando la somma dei punteggi dei tre arcieri dello stesso paese: nessuna eliminazione, semplicemente si forma il tabellone per merito. Accedono alla fase eliminatoria le 24 migliori squadre. Il tabellone della gara a squadre miste sarà invece determinato dalla posizione del migliore in classifica tra uomo e donna della stessa nazione. Accedono alla fase ad eliminazione diretta al massimo 16 squadre miste, dunque ci saranno delle eliminazioni.