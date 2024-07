Parigi 2024, regolamento tiro con l’arco: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 25 luglio al 4 agosto all’Invalides di Parigi: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Nel programma olimpico di tiro con l’arco si svolgono cinque eventi di ricurvo (gare individuali e a squadre maschili e femminili e gare a squadre miste) per un totale di 128 atleti al via, equamente divisi tra uomini e donne. Una squadra mista è composta da un uomo ed una donna, mentre una squadra maschile o femminile è composta da tre atleti.

Le gare si svolgono in due fasi: qualificazioni e tabellone ad eliminazione diretta. Il bersaglio, posto a 70 metri di distanza, ha un diametro di 122 centimetri ed è costituito da 10 anelli di punteggio di uguale larghezza (12,2 cm), distinti in zone colore riconoscibili da lontano (gialle, rosse, blu, nere e bianche). Il centro (giallo) vale 10 punti, il secondo anello spostandosi verso l’esterno (sempre giallo) porta 9 punti, il terzo e quarto (rossi) 8 e 7 punti rispettivamente, il quinto e sesto (blu) 6 e 5 punti, il settimo e l’ottavo (neri) 4 e 3 punti, il nono e il decimo (bianchi) valgono 2 punti e 1 punto. Il cerchio centrale da 10 punti deve contenere un cerchio più piccolo (di 6.1 cm di diametro) che rappresenta il centro perfetto (indicato con X sul tabellone) e viene usato per sciogliere i pari meriti. Scopriamo come funzionano nel dettaglio le gare olimpiche di tiro con l’arco.

LE QUALIFICAZIONI

Nella fase di qualificazione gli arcieri tirano 72 frecce e il loro punteggio totale viene utilizzato per stilare la classifica. Se dovesse esserci parità di punteggio, prevarrà l’arciere che ha collezionato più “10”. Qualora persistesse il pari merito, prevarrà l’atleta che ha collezionato il maggior numero di “X”, ossia i centri perfetti. In caso di ulteriore parità, gli atleti condivideranno la stessa posizione ed il collocamento in tabellone verrà deciso con il lancio della moneta.

La classifica delle qualificazioni definirà gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta della gara individuale. Il tabellone per la gara a squadre, sia maschili che femminili, sarà determinato considerando la somma dei punteggi dei tre arcieri dello stesso paese. Accedono alla fase eliminatoria le 24 migliori squadre. Il tabellone della gara a squadre miste sarà invece determinato dalla posizione del migliore in classifica tra uomo e donna della stessa nazione. Accedono alla fase ad eliminazione diretta al massimo 16 squadre miste.

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Nella fase ad eliminazione diretta, gli atleti e le squadre si sfidano in incontri da dentro o fuori: chi vince, passa il turno. Ogni match è suddiviso in set, ciascuno dei quali prevede il tiro di 3 frecce per ciascun atleta negli incontri individuali, 4 frecce per ciascuna squadra mista e 6 per le squadre maschili e femminili. L’atleta o la squadra che totalizza il punteggio più alto e si aggiudica il set guadagna due punti, in caso di parità di punteggio entrambi prendono un punto, mentre chi perde il set non guadagna punti. Se al termine del quinto set in un incontro individuale o al termine del quarto set in un match di squadra, allora si disputerà anche un tie-break che deciderà il vincitore.

Nel tie-break delle gare individuali, entrambi gli arcieri tirano una freccia: passa il turno l’atleta la cui freccia è più vicina al centro. Se il giudice non riesce a definire quale freccia è più vicina al centro, allora può chiedere un altro shoot-off (spareggio) in cui ogni atleta tirerà nuovamente una freccia. Nel tie-break delle gare a squadre, ogni atleta di ciascuna squadra tira una freccia: passa il turno la squadra che totalizza il punteggio più alto. Se il punteggio è lo stesso, allora a determinare la squadra vincitrice sarà la freccia più vicina al centro. Se quelle due frecce sono alla distanza dal centro, allora si guarderanno le successive due frecce ed eventualmente, per le squadre maschili e femminili, anche le successive. Se il giudice non riesce a definire quale freccia è più vicina al centro, allora può chiedere un altro shoot-off.