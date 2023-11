Cio, Bach: “Le forze politiche ostacolano lo sport, autonomia in pericolo”

In vista delle due manifestazioni sportive che il prossimo anno di svolgeranno in Russia a cavallo delle Olimpiadi di Parigi 2024, i ‘Giochi Brics’ e i ‘Giochi mondiali dell’Amicizia’, vige preoccupazione a Losanna, citta’ sede del Comitato Olimpico Internazionale, per lo svolgimento di tali eventi. Il presidente del Cio, Thomas Bach, parlando al Forum delle Federazioni internazionali davanti al Museo Olimpico nella citta’ svizzera ha dichiarato: “C’è il pericolo crescente che la missione unificatrice del movimento sportiva venga compromessa da uno o dall’altro governo, l’autonomia dello sport e’ in pericolo“.

In seguito, rivolgendosi alle Federazioni internazionali, Bach ha poi, facendo riferimento alla questione politica, sottolineato che: “Alcune forze politiche vogliono decidere quali atleti possono competere in quali competizioni, altre vogliono decidere dove potranno svolgersi le vostre competizioni, altre ancora vogliono organizzare i propri eventi sportivi che, se riuscissero, il vostro ruolo e quello del Movimento Olimpico diventerebbero obsoleti“.

Per il presidente del Cio e il suo Esecutivo i prossimi mesi saranno complicati da gestire sotto l’aspetto geopolitico. Ci sarà da prendere la decisione se, ed eventualmente in quale posizione, potranno prendere parte gli atleti russi e bielorussi. Diverse Federazioni internazionali, tra cui atletica leggera e nuoto, non hanno ancora ammesso (nemmeno come neutrali) gli atleti con passaporto russo nelle loro competizioni.