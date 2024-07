“Ci è o ci fa?”, Di Francisca chiede scusa a Pilato: “Le mie frasi in buona fede, ognuna ha il suo carattere”

“Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo. Le ho detto ‘se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa’. Spero di incontrarla anche dopo le gare. Ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la Polizia, perché siamo colleghe, ma siamo anche sportive, ci capiamo”. Intervenuta ai microfoni di LaPresse, Elisa Di Francisca, leggenda della scherma azzurra, ha voluto precisare di aver interloquito con Benedetta Pilato dopo le sue parole in diretta sulla Rai di ieri – in seguito al quarto posto nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 della nuotatrice che si era detta molto contenta – che secondo molti spettatori erano risultate fuori luogo nei confronti della nuotatrice, scatenando una bufera sulla campionessa marchigiana: “Ognuno ha il suo carattere. Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo di litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona”.

Ma cosa era successo ieri? Ebbene, Di Francisca a Notti Olimpiche su Rai Due aveva commentato le parole della Pilato in questo modo: “Non mi far parlare ti prego. Sinceramente non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Ci è rimasta obiettivamente male, non è possibile che dica ‘sono contenta’. È assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio? E che ci è andata a fare. Io rabbrividisco, dico solo questo. Fatene un’altra di intervista per capire cosa volesse dire, i sottotitoli. Mandasse una lettera. Io sinceramente non l’ho capita”, venendo però criticata aspramente sui social.