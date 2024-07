Beach volley Parigi 2024, Nicolai: “Buon livello, meno emozione dell’esordio”

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava centrano un’importante vittoria nel torneo di beach volley maschile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo la sconfitta all’esordio con il Qatar, il duo azzurro batte in due set (21-19 21-18) la coppia australiana Nicolaidis/Carracher e resta in piena corsa per il passaggio del turno. Sarà decisiva l’ultima partita con gli svedesi Ahman/Hellvig. Dovrebbe bastare un set per entrare nelle migliori terze. Con la vittoria, in base al risultati di Qatar-Svezia (ore 20.00), sarà o primo o secondo posto. Ecco le parole dei due azzurri.

Nicolai: “È stato un giorno e mezzo di tensione dopo la sconfitta con il Qatar. Non c’è stato tempo per allenamenti veri e propri, ma abbiamo ripassato i punti chiave del nostro gioco e oggi è andata bene. Siamo soddisfatti perché oggi abbiamo giocato a un livello più alto dell’altra volta. Siamo riusciti a muovere di più la rete e con giocate più ricercate. Questo ci ha aiutato a scioglierci e togliere l’emozione di giocare un Olimpiade. Gli orari diversi? Qui vale tutto, prevale la voglia di stare in campo e di vincere. Vogliamo stare in campo a lottare il più possibile sapendo che giochiamo probabilmente nella location copertina dei Giochi”.

Anche Cottafava ha fatto la sua analisi del match: “Oggi mi sono sentito meglio. Ieri siamo andati in palestra per tenerci più attivi. La pressione resta ma oggi siamo entrati in campo pronti a quello che ci aspettava. Si gioca bene, lo. stadio è bellissimo ed è il più grande in cui abbia mai giocato. La sabbia è la stessa del circuito e ci siamo trovati subito ottimamente. C’è tanto spazio anche oltre gli out. Con la Svezia – conclude il 25enne modenese – sarà una battaglia, spesso hanno vinto loro contro di noi ma nella partita secca può succedere di tutto”.