Beach volley, caccia al pass olimpico: corsa ranking e Nations Cup in Lettonia (dal 13 giugno)

Il grande beach volley internazionale punta i Giochi Olimpici di Parigi, in programma dal 27 luglio al 10 agosto. Come di consueto alla rassegna olimpica parteciperanno in totale ventiquattro squadre per sesso, con un massimo di due squadre per genere in rappresentanza di ogni singolo Paese. Sono già qualificati ai prossimi Giochi Olimpici i due team campioni del Mondo: nel femminile le statunitensi Sara Hughes e Kelly Cheng, mentre nel maschile i cechi Ondrej Perusic e David Schweiner. Oltre ovviamente alle due coppie francesi (non rese note) in qualità di Paese ospitante. La corsa per i posti rimanenti è pronta ad entrare nel vivo con gli ultimi mesi decisivi, in vista del 10 giugno 2024. In quella data si conosceranno i nomi delle restanti diciassette coppie (per genere) che prenoteranno il loro posto attraverso il ranking olimpico, calcolato sui migliori dodici piazzamenti ottenuti nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2023 e il 10 giugno 2024.

Gli ultimi cinque posti disponibili, per ciascun tabellone, saranno infine conquistati nei rispettivi tornei continentali di qualificazione olimpica. Per l’Europa dal 13 al 16 giugno a Jurmala (Lettonia) avrà luogo la Nations Cup. In ciascun tabellone, le ventiquattro squadre partecipanti ai Giochi Olimpici saranno suddivise in sei gironi da quattro team che si affronteranno con la formula del round-robin. Le sei vincitrici delle pool, le sei seconde classificate e le due migliori terze accederanno direttamente agli ottavi di finale. Alla fase ad eliminazione diretta accederanno anche due squadre vincitrici dei play off “lucky loser” nei quali si affronteranno le quattro formazioni classificatesi terze nei gironi. Seguiranno poi, quarti di finale, semifinali e finali.