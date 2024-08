Battocletti bronzo o forse no? Scintille tra le due keniane, ecco cosa è successo

Bronzo o no? Ecco un altro caso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nadia Battocletti chiude quarta al termine di una meravigliosa finale dei 5000 metri femminili in cui l’azzurra si è arresa, almeno in pista, allo strapotere delle due keniane, Beatrice Chebet e Faith Kipyegon, la favoritissima per la vittoria, chiudendo alle spalle anche della forte olandese Sifan Hassan. La specialista delle lunghe distanze italiana ha anche fatto segnare il nuovo record nazionale in 14.31.64 ed era già uma serata da incorniciare, al di là dell’amarezza di chiudere giù dal podio. Dopo pochi secondi, però, l’incredibile colpo di scena: la Kipyegon, che aveva palesemente strattonato la compagna di nazionale durante la gara, è stata squalificata per comportamento non regolamentare e per questo motivo per Battocletti sembra essere arrivato un clamoroso bronzo.

Sembra, però, perché c’è da usare il condizionale. Il risultato è infatti sub iudice, dal momento che si tratta di un caso limite e particolare. Il comitato olimpico del Kenya, infatti, può giocarsi la carta dell’accordo tra le due atlete, del segnale pattuito con lo strattonamento per stabilire come comportarsi in gara. Tutto sommato, le due protagoniste potrebbero sostenere di non essersi strattonate per una scorrettezza. Insomma, essendo le atlete coinvolte nella querelle appartenenti alla stessa nazione, c’è margine per un ricorso che appare comunque complicato da vincere per gli africani, ma che terrà col fiato sospeso tutti. Per il momento, Battocletti è di bronzo. E i tempi potrebbero allungarsi.

Nel dettaglio, come spiega World Athletics, si tratta della violazione della regola 17.1.2, che parla di spinta oppure ostruzione nei confronti di un’avversaria. Per i giudici, dunque, non ci sono dubbi alcuni, non c’è la non intenzionalità prevista dalla regola 17.1.1 invece. Adesso il Kenya presenterà ricorso alla giuria d’appello, se dovesse essere accettato, e sarebbe sorprendente, a quel punto la Fidal avrebbe mezzora per presentare il controricorso che andrebbe poi a mettere la parola fine sulla vicenda. Sono minuti caldissimi qui nella pancia dello Stade de France.