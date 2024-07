Argentina-Marocco, cosa è successo? La ricostruzione di un folle pomeriggio alle Olimpiadi di Parigi 2024

Argentina-Marocco potrebbe tranquillamente passare alla storia come una delle partite più controverse della storia del calcio: ma cosa è successo nel match che ha aperto – col botto – le Olimpiadi di Parigi 2024, che a due giorni dalla cerimonia di apertura hanno preso il via con il torneo di calcio maschile. Ma con un epilogo davvero intricato che ha lasciato di stucco centinaia di giornalisti presenti all’MPC per raccontare, come fa Sportface.it con una squadra di inviati a Parigi, i Giochi Olimpici.

Tutto comincia al 90′, quando l’arbitro svedese Nyberg, in modo assolutamente inspiegabile e ingiustificato, concede qualcosa come 15 minuti di recupero. Da St.Etienne confermano: non è un errore di grafica, ma si tratta del recupero concesso dal fischietto scandinavo sul punteggio di 1-2 per il Marocco, a sorpresa, contro l’Argentina. L’Albiceleste attacca in tutti i modi, ma non riesce a sfondare, se non al 106′, dopo sedici minuti, quando colpisce due traverse e segna con Medina. La rete viene convalidata in campo, ma un’azione così confusa va rivista al Var. Peccato che mentre era appena iniziata la review, nel frattempo al Geoffroy Guichard si era scatenato il panico: lancio di oggetti sui giocatori da parte di tifosi neutrali (anche francesi, che ce l’hanno con la Seleccion dai tempi dei Mondiali del 2022) e marocchini, e persino un’invasione di campo. La regia stacca con le immagini, i giocatori escono dal campo: per tutti, dalle tv alla stessa Fifa, la partita era finita, 2-2 il risultato.

Ma non è così: da un controllo approfondito, con la conferma dell’Equipe che ha sentito dei dirigenti delle nazionali coinvolte, è emerso che per il sito ufficiale delle Olimpiadi la partita era stata interrotta e non conclusa. Cosa rivelatasi poi vera: era ancora in corso la revisione Var, ma dal momento che la partita è stata interrotta, non è mai potuta terminare la review. Dopo quasi due ore, la partita è incredibilmente ricominciata e si è partiti subito con il gol annullato dall’arbitro su suggerimento del Var: c’era fuorigioco, circa due ore prima. Si sono poi giocati un paio di minuti ed è stato dato il vero e unico triplice fischio, con il punteggio che dunque è passato dal 2-2 delle ore 17 all’1-2 ufficiale per il Marocco che sta facendo discutere la stampa argentina.